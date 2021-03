Roma, effetto domino. Da Villar a Pellegrini: ecco tutti i rinnovi in programma

Roger Ibanez è stato il primo rinnovo di una lunga lista di contratti che devono essere aggiornati a Trigoria. Quello del brasiliano innescherà un effetto domino da qui a giugno che darà molto da fare a Tiago Pinto. L’obiettivo è blindare i gioielli di casa giallorossa, uno su tutti: Pellegrini. “Incarna i valori del nostro club” ha detto a più riprese il GM e anche per questo, a differenza del contratto di Ibanez dov’è stata inserita una clausola rescissoria da 80 milioni, la volontà del club è di rimuovere quella da 32 che pende sulla testa di Lorenzo. Una volta sistemat il capitano giallorosso sarà la volta di Mkhitaryan, Villar, Veretout. Se per l’armeno la Roma aspetta solo l’ok del calciatore, il quale ha già soddisfatto tutti i requisiti per lo scatto automatico del rinnovo ma gode di un’opzione che gli permette di avere parola sulla decisione finale, lo stesso non si può dire per gli altri due giocatori citati. Per Veretout la trattativa è stata già intavolata. Il suo agente Giuffredi è passata già qualche volta da Trigoria per parlare con Pinto con la promessa di riaggiornarsi ad aprile, stessa deadline segnata sul calendario per il recupero dalla lesione muscolare del francese. Anche con Villar ci sono stati colloqui conoscitivi con il suo agente, ma per il momento non si è entrati ancora nel vivo della trattativa nonostante sia nei piani della società. Diverso, invece, il discorso se guardiamo ai contratti in scadenza al prossimo 30 giugno o al più tardi al 2022. Jesus, Bruno Peres, Mirante, Fazio, Santon e Pastore non sono più nei progetti tecnici della Roma tempo, mentre totalmente opposto oggi sembra il destino di Karsdorp. Sei mesi fa era a un passo dall’addio, ora ha cambiato agente e anche lui la prossima settimana firmerà per altri 4 anni i giallorosso.