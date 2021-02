Roma, El Shaarawy verso la convocazione con la Juve. Smalling e Pedro ancora a parte

Roma in campo a Trigoria in vista della gara di sabato contro la Juventus all'Allianz Stadium. Lavoro a parte per Chris Smalling e Pedro, mentre Fazio ha svolto individuale programmato. Anche Reynolds non ha lavorato insieme al resto dei compagni, mentre le buone notizie arrivano da Stephan El Shaarawy che ha svolto parte dell'allenamento in gruppo e che va verso la convocazione per la sfida contro i bianconeri.