Roma, emergenza continua. Con l’Inter Shomurodov o Zaniolo falso nove

vedi letture

Emergenza totale. Mourinho e la Roma non trovano pace. Prima gli infortuni, poi il Covid, ora gli squalificati. La sfida di sabato contro l’Inter non avrà tre protagonisti tra le fila giallorosse: Lorenzo Pellegrini, Tammy Abraham e Rick Karsdorp. Del primo lo Special One aveva già somatizzato l’assenza visto l’infortunio che lo porterà a stare fuori fino alla fine dell’anno. Le altre due defezioni, invece, sono quelle che non aveva messo in preventivo. L’attaccate inglese era diffidato e il giallo, molto contestato in campo, lo porterà a saltare la gara con i nerazzurri. “Ho parlato con Pairetto dopo la partita ma preferisco non dire nulla” ha commentato Mourinho a fine partita. Ma ora lo Special One dovrà comunque fare a meno del suo centravanti. L’alternativa naturale è quella di Shomurodov dal primo minuto insieme a Zaniolo. L’uzbeko, fin qui, ha segnato un solo gol in campionato (nella sconfitta contro il Venezia) e nonostante nelle ultime uscite Mourinho abbia adottato lo schema con le due punte non è riuscito comunque a trovare spazio.

Ora obbligatoriamente ne avrà, ma nei due allenamenti che precederanno la sfida con in nerazzurri non è escluso che il tecnico portoghese provi anche altre soluzioni. Difficile pensare a Mayoral, nemmeno partito per Bologna, Felix è positivo e allora l’idea potrebbe arrivare da Zaniolo in posizione di falso nove. Un qualcosa che nella sua carriera una volta ha già fatto e proprio due anni esatti fa contro l’Inter. Nel 2019 si giocava a San Siro e la febbre di Dzeko costrinse Fonseca a schierare Nicolò da attaccante. Adesso Mourinho potrebbe fare uguale mettendogli vicino Carles Perez o lo stesso Shomurodov ma prediligendo Zaniolo come terminale offensivo ed eventualmente Eldor alle sue spalle. Vina rientrerebbe a sinistra con El Shaarawy uscito acciaccato contro il Bologna e a centrocampo si rivedrebbe Cristante. Una Roma sperimentale, soprattutto perché anche la squalifica di Karsdorp potrebbe costringere l’allenatore ad alzare Ibanez a destra inserendo Kumbulla tra i centrali, ma Mourinho ormai dovrà conviverci ancora un po’ con quest’emergenza.