Roma, Fazio e Pastore restano in uscita. Svolta Santon: con Mourinho può restare

In casa Roma Federico Fazio e Javier Pastore restano sulla lista cessioni anche con l'approdo di José Mourinho in panchina. Per Davide Santon, invece, le cose potrebbero cambiare. Il prossimo allenatore giallorosso infatti già lo conosce dai tempi dell'Inter e potrebbe decidere di confermarlo in organico poiché gli tornerebbe utile nell'impatto con lo spogliatoio. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport.