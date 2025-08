Roma, Ferguson: "Mi ispiro a Kane, Suarez, Ibra e Lewandowski. Voglio giocare il derby"

L'attaccante della Roma, intervenuto sulle colonne dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha parlato del derby di Roma: "Da quando sono qui tutti mi hanno detto di essere pronto per la Lazio. Voglio giocarlo, al 100%. In Inghilterra paragonato a Shearer, Murray e Kane? Si parla molto - ha proseguito -. Sono cose che non posso controllare: cerco di non pensarci e fare solo bene il mio lavoro. Come la storia di Chelsea e Tottenham pronti a spendere cento milioni di sterline per prendermi. Le valutazioni non dipendono da noi, non ci penso. Non so neanche se sia vero. E non me lo chiedo.

De Zerbi? È stato molto carino, ma nel calcio le cose cambiano in fretta. Io voglio essere uno dei migliori, giocare bene e segnare, aiutando la squadra. Il mister mi ha mandato un messaggio a gennaio, voleva portarmi al Marsiglia. Ora sono contento di essere qui. Un centravanti a cui mi ispiro? Cerco di rubare con gli occhi dai più bravi: Kane, Suarez, Ibrahimovic e Lewandowski...

Gli allenatori italiani? In tanti dicono che sia una scuola difensivista e lo pensavo anche io: poi ho conosciuto De Zerbi e ora Gasperini e allora ho capito che non è così".