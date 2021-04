Roma, Fonseca congela ogni decisione sul suo futuro: sceglierà a fine EL

Contestualmente al termine della stagione in corso, si andrà a scrivere anche il futuro di Paulo Fonseca. Il tecnico della squadra capitolina chiuderà il suo ciclo in giallorosso a fine giugno e sta valutando tutte le possibilità che si potranno aprire di qui in avanti. Secondo quanto riporta Sportitalia, la volontà del tecnico portoghese è quella di congelare ogni decisione in merito al suo prossimo destino in attesa del termine della campagna europea dei capitolini. Con un exploit in Europa League c’è la convinzione che si potrebbero presentare ulteriori proposte oltre agli abboccamenti che hanno già visto Napoli, Fiorentina e Shakhtar come protagoniste e per questo motivo ogni decisione è stata sospesa. Il destino di Fonseca deve ancora essere scritto.