Roma, Fonseca: "Difficile analizzare lo Shakhtar. Se segniamo, per loro sarà complicato"

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato anche della sfida allo Shakhtar Donetsk di domani nella conferenza stampa di oggi. Questo il suo pensiero sull'amico Castro, ora tecnico degli ucraini: "Non è la partita tra Paulo Fonseca e Luis Castro. Siamo amici, ma saremo avversari. Per me è difficile poi fare un'analisi sullo Shakhtar: sono una squadra forte. In questa stagione ha battuto il Real Madrid e pareggiato con l'Inter, tutte le squadre hanno fasi meno positive, ma nell'ultima gara ha vinto 4-0. Io devo essere più concentrato sulla mia squadra. Noi vogliamo vincere. Non possiamo dire che saremo più attenti alla difesa o all'attacco. E' importante difendere bene, ma se segniamo sarà più complicato per lo Shakhtar. Non siamo venuti qui a difendere".