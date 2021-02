Roma, Fonseca: "Dzeko dall'inizio? Era pronto, scelta mia far giocare Borja Mayoral"

Nell’intervista rilasciata a Sky dopo la sconfitta contro la Juventus, l’allenatore della Roma, Paulo Fonseca, ha risposto così a chi gli chiedeva perché non far giocare Dzeko e Mayoral insieme: “No, la squadra non è pronta per giocare con loro due. Non avevamo bisogno di farlo”.

Tornasse indietro, schiererebbe Dzeko dal 1'?

“Dzeko era pronto a giocare, non ha giocato dall’inizio perché è stata una mia scelta. Borja Mayoral sta giocando bene, ha lavorato per la squadra. E’ stata una mia scelta”.

