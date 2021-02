Roma, Fonseca: "Dzeko e Mayoral giocatori diversi. Il loro utilizzo dipende dalla partita"

vedi letture

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, parla ai microfoni di DAZN delle differenze tra Dzeko e Mayoral, visto che il secondo è considerato più adatto al suo gioco in alcune occasioni: "Sono due giocatori diversi, dipende dalla partita e da come difende l'altra squadra. E' vero che la profondità di Mayoral è importante, oggi ha lavorato tanto in difesa e in attacco, anche se non ha fatto gol. Nel secondo tempo era importante fare entrare Dzeko, il suo appoggio è stato molto importante, ma anche lui ha giocato in profondità. Hanno giocato entrambi bene".

A breve le dichiarazioni integrali del tecnico giallorosso.