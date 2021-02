Roma, Fonseca: "Con le grandi manca solo il risultato. Veretout? Gli ho chiesto più di 10 gol"

Ai microfoni di DAZN il tecnico della Roma Paulo Fonseca commenta il successo sull’Udinese: “Sono molto soddisfatto, abbiamo fatto tre gol entrando bene in partita, abbiamo creato occasioni gestendo bene il match. Era importante non prendere gol”.

Villar oggi ha fatto ottimamente le due fasi, una partita veramente importante, ha fatto quello che gli ha chiesto?

“Sì era importante fare una pressione importante su De Paul, un bellissimo giocatore che è importante per l’Udinese. Era importante non dargli spazi e Villar è stato molto bravo”.

Borja Mayoral funziona forse meglio di Dzeko nel vostro gioco?

“Sono due giocatori diversi, dipende dalla partita, da come ci difendiamo, ma è vero che Mayoral ci dà una profondità importante, non ha fatto gol ma ha lavorato tanto. Nella ripresa secondo me era importante fare Dzeko in un momento in cui eravamo sotto pressione, ha cercato di darci profondità anche lui, penso che entrambi abbiano giocato bene”.

Con questi successi sulle squadre della parte destra la classifica è comunque interessante. Cosa manca per fare così bene anche contro le grandi?

“Dobbiamo fare principalmente il risultato, se guardiamo il match fatto con la Juventus penso che abbiamo giocato bene sbagliando all’ultimo momento. Stiamo lavorando per migliorare anche contro le grandi, ma l’importante è fare i tre punti, quelli fatti oggi sono importanti”.

Cristante in difesa oggi ha giocato molto bene:

“Come ho detto Cristante è un giocatore molto intelligente, ieri abbiamo avuto un problema con Kumbulla quindi Bryan ha giocato in una posizione che conosce e dove ha già fatto bene. È un leader, aiuta la squadra ad essere corta”.

Cosa si è detto con Veretout al momento del cambio?

“Abbiamo parlato dei gol, perché ho una sfida aperta con lui, a inizio anno gli ho detto che deve fare più di 10 gol, ma devo dire che è stata molto importante l’azione di Veretout, con Cristante ci ha dato equilibrio, è importante avere un giocatore così. Cosa abbiamo scommesso? Nulla, nulla, l’ho semplicemente sfidato”.