Roma, Fonseca: "Grande stagione per Karsdorp. Smalling? Dipende da lui, rientro vicino"

Paulo Fonseca, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida all'Ajax, parla di due singoli molto importanti nella stagione della Roma: "Karsdorp sta facendo una grande stagione, è in fiducia e ha ancora spazio per migliorare, ma la sua stagione è ottima fino ad ora. Smalling ha iniziato il lavoro individuale in campo, dovrebbe essere vicino a tornare ma è una questione di fiducia del giocatore".