Roma, Fonseca ha imparato la lezione del derby d'andata: "Domani preparata in modo diverso"

Protagonista in conferenza stampa alla vigilia del derby, Paulo Fonseca torna su quello di andata, in cui la Roma fu travolta dalla Lazio: “Abbiamo preparato strategicamente questa partita in un modo un po’ diverso. Nelle ultime partite abbiamo fatto pressione sempre alta sul primo portatore e la squadra è stata poco equilibrata, concedendo contropiede. Abbiamo preparato la partita per domani con l’obiettivo di non lasciare ripartire la Lazio, sono pericolosi in velocità”.

