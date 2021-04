Roma, Fonseca: "Non dobbiamo pensare di andare a Manchester per difenderci soltanto"

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, è intervenuto a Sky Sport dopo il Cagliari parlando anche dell'imminente trasferta di Europa League con il Manchester United: "La prima cosa che dobbiamo pensare è che non dobbiamo andare solo per difendere, è importante avere la palla e non lasciare loro la costruzione. Vogliamo essere una squadra che difende bene in ogni zona. Non dobbiamo pensare di difendere soltanto".