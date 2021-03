Roma, Fonseca rilancia Dzeko dal 1': la maglia da titolare mancava dal derby del 15 gennaio

Sembra passata una vista, in realtà non sono neanche due mesi: Edin Dzeko ritrova una maglia da titolare in campionato a Parma dopo otto gare fuori, almeno dal primo minuto. Il bosniaco, che nel frattempo ha perso anche la fascia di capitano, giocherà al fianco di Pedro ed El Shaarawy al Tardini, dopo tre panchine e cinque esclusioni per infortunio: intanto è diventato il bomber giallorosso in Europa, grazie ai due decisivi gol al Braga, mentre contro lo Shakthar è toccato a Mayoral. Per l'ex City una bella occasione per dimostrare di essersi messo alle spalle ogni contrasto con Fonseca, che a sua volta lo ha dimostrato rimettendolo in squadra subito e ora rilanciandolo come titolare.