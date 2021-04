Roma, Fonseca: "Sostegno importante dei tifosi. Lotteremo per loro e per il club"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Manchester United, il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato anche della presenza dei tifosi giallorossi stamattina a Trigoria: "È una partita importantissima. Non sempre arriviamo in una semifinale, capiamo l'importanza del momento. Abbiamo visto i nostri tifosi ed è importante sentire questo sostegno. Vogliamo lottare per loro e per il club".

