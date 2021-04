live Roma, Fonseca: "Sappiamo che sarà difficile, ma siamo ambiziosi"

19.30 - Countdown quasi scaduto: domani alle 21 la Roma affronterà il Manchester United nella prima delle due semifinali dell'Europa League. Gruppo quasi al completo per Fonseca che è atteso alle 19.45 in conferenza all'Old Trafford per presentare la sfida. Di seguito le sue parole:

19.46 - Inizia la conferenza stampa

Sui tifosi fuori Trigoria

"Sì, è una partita importantissima. Non sempre arriviamo in una semifinale, capiamo l'importanza del momento. Abbiamo visto i nostri tifosi ed è importante sentire questo sostegno. Vogliamo lottare per loro e per il club".

Su Smalling e Mkhitaryan

"Questa partita è contro una grande squadra, magari la favorita per vincere la competizione. Abbiamo preparato bene la partita. Ho parlato con loro due che hanno giocato qui e hanno esperienza in questo momento della competizione. Sappiamo che sarà difficile, rispettiamo il Manchester ma abbiamo le nostre ambizioni".

Come cambierà la sua difesa senza Mancini?

"Sappiamo che l'attacco del Manchester è molto forte e veloce. Ma noi abbiamo preparato la partita. E' importante avere qui Chris e giocare domani. Non abbiamo Mancini, ma i giocatori che ho a disposizione mi danno fiducia che possiamo fare una buona partita. Penso che la questione difensiva non riguardi solo i centrali, ma tutta la squadra. Siamo preparati".

Quanto può essere utile il supporto dei tifosi?

"Sì, penso che sia molto importante per noi sentire il loro sostegno. E' una motivazione. In questo momento tutti noi capiamo l'importanza di questa gara. Siamo tutti motivati".

19.53 - Termina la conferenza