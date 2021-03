Roma, Fonseca: "Under è un gran giocatore. Ma per la mia idea di squadra è difficile"

"Non hanno mai scelto un giocatore senza la mia opinione. Io cerco il giocatore funzionale alla squadra". Sono queste alcune delle dichiarazioni che il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha rilasciato nella lunga intervista a Dazn: "Per me è molto importante chiarire una cosa. Non ho mai detto che Under non è un gran giocatore. È un grandissimo giocatore. Ma per la mia idea di squadra è difficile. Sicuramente, per una squadra che ha un modo diverso di giocare, sarà perfetto".