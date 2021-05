Roma fuori dall'Europa, Bergomi: "Ci è andata vicina, peccato il secondo tempo di Manchester"

Niente rimonta per la Roma, che batte il Manchester United ma esce dall’Europa League. Beppe Bergomi, commentatore della partita per Sky, analizza così: “Ci è andata molto vicina, poi non sapremo mai come sarebbe andata, però sottolineo il senso si appartenenza. Hanno dato tutto e nei momenti di difficoltà devi farlo, peccato per quel secondo tempo di Manchester che ha rovinato tutto”.