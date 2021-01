Roma fuori dalla Coppa Italia, Fonseca sui sei cambi: "Ne discuteremo internamente"

vedi letture

La Roma perde anche contro lo Spezia e deve dire addio alla Coppa Italia. Una sconfitta pesante per la squadra giallorossa affondata dagli uomini di Italiano; a fine partita è il tecnico, Paulo Fonseca, ad analizzare il match così come l'errore del sesto cambio che, indipendentemente dal risultato, avrebbe condannato i giallorossi alla sconfitta: "Abbiamo avuto un inizio di partita difficile con il rigore, ma poi la squadra ha reagito creando situazioni e sbagliando tanti gol. Poi con la doppia espulsione è stato tutto più complicato. E' un momento difficile, volevamo andare avanti, ma non posso rimproverare nulla per quanto riguarda l'atteggiamento dei miei calciatori. Errore nel cambio? Se c'è un problema abbiamo tempo di discuterne internamente", le sue parole ai microfoni di Rai Sport.

Non ha mai pensato di far giocare insieme Dzeko e Mayoral?

"Abbiamo creato tante situazioni per fare nostro il risultato. Quando ho cambiato giocando con due attaccanti la squadra non ha fatto bene; con questo sistema abbiamo creato tanto e non penso sia quello il problema".

Cristante è in difficoltà, perchè schierarlo difensore?

"Nei 90 minuti, undici contro undici, lo Spezia non ha creato molto e Cristante ha giocato bene difensivamente. Lui ha fatto grandi partite come difensore centrale"

La Roma sembra far fatica. Mancano dei leader?

"Esiste un problema di mentalità. Contro Atalanta, Napoli e Lazio non abbiamo avuto la forza mentale per cambiare la partita, ma oggi dopo il 2-0 abbiamo reagito dimostrando voglia di cambiare il risultato. Siamo in un momento difficile, ma quello che abbiamo creato era sufficiente per vincere la partita"

Si aspetta qualcosa dal mercato?

"Abbiamo un direttore sportivo che ha promesso di parlare di questo. Stiamo lavorando tutti insieme".

Si sente in discussione?

"Io sono in discussione dal primo giorno in cui sono arrivato qui. Siamo nella posizione che vogliamo in campionato, ho fiducia in questa squadra. Ogni settimana che non vinco sono in discussione".