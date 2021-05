Roma, Fuzato: "Sono pronto per giocare con continuità, ma davanti ho due grandi portieri"

vedi letture

Fuzato, giovane portiere della Roma, ha parlato ai microfoni di Roma TV dopo la vittoria con il Crotone: "Sono al mio terzo anno qua, cerco sempre di migliorare. Due partite importanti, non facili dopo che non giochi da tanto. Ringrazio il mister".

Nessun gol subìto?

"Si, sono contento, mi hanno fatto i complimenti ma è stato merito di squadra".

Non era facile dopo i mesi in Portogallo.

"Sì non era facile, in Portogallo non è andata bene. Cerco di fare il mio meglio qui".

Non prendere gol quanto è importante?

"Molto importante per la fiducia della squadra"

Pronto per fare il titolare?

"Sì, sono pronto ad avere continuità ma avanti a me ci sono 2 grandi portieri Io cerco di fare il mio meglio quando gioco".