Roma già al lavoro a Trigoria: a parte Kumbulla, Mkhitaryan, Smalling e Zaniolo

All'indomani del pareggio raccolto sul campo del Sassuolo, la Roma è subito tornata al lavoro a Trigoria per preparare la sfida di Europa League contro l'Ajax, in programma il prossimo giovedì. Consueta divisione in gruppi per la squadra di Fonseca: Kumbulla, Mkhitaryan, Smalling e Zaniolo hanno tutti lavorato a parte nella seduta pasquale di questa mattina.