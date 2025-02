Roma, Hummels e le ultime esclusioni: oggi in palestra all'Eur e non a Trigoria

Curiosa notizia che arriva direttamente da Roma, sponda giallorossa, in merito a Mats Hummels, difensore dei capitolini che dopo la vacanza concessa e annunciata da Ranieri prima della gara contro il Venezia dello scorso 9 febbraio, non è più sceso in campo. L'ultima apparizione risale infatti al 30 gennaio, nella sfida di Europa League contro l'Eintracht Francoforte e da allora sono arrivate solo panchine, oltre alla non convocazione per la trasferta al Penzo, nelle partite contro Napoli e Parma in campionato e contro il Porto in coppa.

Allenamento in palestra ma non a Trigoria.

Nella giornata di oggi, come riportato da Radio Manà Sport Roma, il centrale è stato visto in una palestra nel quartiere Eur nella Capitale e il fatto è quantomeno curioso, appunto, visto che avrebbe potuto svolgere l'allenamento all'interno del centro sportivo dei giallorossi, nel giorno libero concesso da Ranieri all'indomani della vittoria del Tardini. Difficile sapere il reale motivo di questa scelta ma le ultime partite che non lo hanno mai visto in campo alimentano alcune voci su un possibile momento no dello stesso Hummels alla Roma.

Focus sul Porto.

Nel pregara della sfida di ieri contro il Parma il direttore sportivo giallorosso Florent Ghisolfi ha parlato di scelta tecnica in merito all'esclusione del tedesco nella formazione titolare: "Niente di particolare, è una scelta dell'allenatore. È calato un po' dalla partita di Milano, ma sta lavorando duramente e penso che giocherà giovedì". A questo punto occhi puntati sulla sfida della Roma contro il Porto, che potrebbe chiudere ogni discorso ma anche alimentare le voci, a seconda delle scelte di formazione di Ranieri.