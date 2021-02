Roma, i complimenti di Ronaldo e la reazione di Dzeko: Fonseca vede i segnali giusti

Paulo Fonseca si è lasciato alle spalle le ultime polemiche e anche la sconfitta contro la Juventus e non aspetta altro che poter scendere in campo contro l'Udinese per tornare alla vittoria e poi calarsi anima e corpo nell'Europa League. Il tecnico, a fine della partita contro i bianconeri, ha ricevuto i complimenti dal connazionale Ronaldo, che ha apprezzato l'organizzazione di gioco dei giallorossi. L'allenatore negli ultimi giorni ha apprezzato anche la reazione di Dzeko dopo le turbolenze e la pace armata, e dovrebbe tornare a schierarlo dal 1' se non contro i friulani, subito in settimana contro il Braga. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.