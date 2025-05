Roma, il Boca Juniors è pronto a tornare forte su Paredes. Anche prima del Mondiale

vedi letture

Tra le squadre intenzionate a sfruttare la chance di tornare sul mercato prima del Mondiale del Club sembrerebbe esserci il Boca Juniors: secondo quanto riportato dal media argentino Tyc Sports, il club di Juan Román Riquelme non ha alcuna intenzione di mollare la presa su Leandro Paredes, centrocampista della Roma. Il giocatore argentino era già stato un obiettivo degli Xeneizes nel mercato di gennaio, senza però che il club riuscisse a convincerlo a fare ritorno in patria.

Paredes però ha recentemente rinnovato il suo contratto con la Roma per un'altra stagione. Tuttavia, sempre secondo la testata argentina, nel contratto del giocatore esisterebbe una clausola rescissoria da 3,5 milioni di euro attivabile proprio dal Boca Juniors, club in cui, come ammesso dallo stesso Paredes, desidererebbe tornare a giocare prima o poi.

L'ultima stagione di Paredes con la maglia della Roma è stata caratterizzata da alti e bassi, ma nel complesso può essere considerata positiva. Inizialmente relegato ai margini del progetto tattico, con l'arrivo di Claudio Ranieri in panchina, il centrocampista argentino ha trovato continuità di prestazioni, collezionando 32 presenze tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League, mettendo a segno 4 gol (3 in campionato, 1 in Europa League) e fornendo 2 assist in totale.