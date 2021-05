Roma, il centrocampo per Sarri è praticamente fatto: occhio però al "solito" Jorginho

Nel calciomercato ci sono poche certezze, ma una di queste è la voglia di Maurizio Sarri di avere nella sua rosa Jorginho. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il tecnico promesso sposo della Roma ha il centrocampo praticamente fatto, visto che stravede per Gonzalo Villar, vede Veretout e Pellegrini come mezzala e avrà uno Zaniolo in più da posizionare nel suo scacchiere tattico, ma visto che Diawara potrebbe cambiare aria non è da escludere che possa essere fatto un tentativo per il suo figlio calcistico prediletto, anche se difficilmente il Chelsea potrà lasciarlo andare a un buon prezzo.