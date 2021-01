Roma, il ritorno di El Shaarawy è cosa fatta: Faraone già in città, domani le visite mediche

vedi letture

Stephan El Shaarawy non ha perso tempo: il Faraone, già da diverse settimane d'accordo con la Roma, è già in città. Oggi prelievi e tamponi, se tutto sarà ok domani effettuerà le visite mediche con la squadra di Fonseca. Per i giallorossi seconda operazione in entrata dopo Reynolds e pienamente confermata la nostra anticipazione di oggi: l'ex Milan torna in giallorosso dopo aver risolto il proprio contratto con lo Shanghai Shenhua.