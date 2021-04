Roma in Europa League, Karsdorp anticipa la sfida: "Mi aspetto un Ajax offensivo"

In vista della gara di questa sera tra Roma e Ajax, ritorno dei quarti di Europa League, l'esterno giallorosso Rick Karsdorp ha parlato così a Roma TV: "Ogni partita è diversa, le squadre in campo saranno diverse. Giocare in casa è un bel vantaggio, la questione è semplice: dobbiamo vincere e basta. Mi aspetto un Ajax offensivo, presseranno molto. Se mi è dispiaciuto non giocare all'andata? Abbiamo vinto e quindi va bene così. Giocare contro l'Ajax per me è sempre una bella sfida".