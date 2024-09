Roma, Juric: "Il club non mi ha dato obiettivi. Ora pensiamo solo alle singole partite"

Il tecnico della Roma Ivan Juric ha parlato delle potenzialità della sua squadra a pochi giorni dal suo insediamento in panchina. Questo il pensiero alla vigilia del debutto in Europa League contro l'Athletic Bilbao:

Come sta preparando la sua prima partita in Europa? Ha un messaggio da dare alla tifoseria anche vedendo il clima generale?

"La partita come tutte le partite la prepariamo in maniera uguale. Non cambiamo niente. Il concetto è sempre lo stesso. Le emozioni in questo momento non sono prevalenti, penso solo alla partita come si gioca con qualsiasi altra squadra. Per i tifosi spero che con le prestazioni, come quella dell’altro giorno, i tifosi staranno riuscendo a squadra. La squadra deve continuare a fare bene come ha fatto l’altro giorno e sicuramente avremo l’appoggio giusto".

Cosa pensa di poter diventare per la Roma?

"Con tutta sincerità io penso solo a vincere domani. Partita dopo partita. Cercare di fare le scelte giuste. Voglio vincere la partita di domani e questo è il mio unico pensiero. Massima concentrazione su questo. Non vado oltre".

Qual è la priorità per la Roma per la proprietà? Campionato o Champions?

"Non abbiamo affrontato l’argomento con la proprietà. Non abbiamo detto se il campionato è più importante della Champions o viceversa. Io in questo momento voglio che la squadra continui a fare le prestazioni come quella dell’altro giorno. Voglio conoscere bene la rosa e quello che possono dare i giocatori. Preparare partita dopo partita e vedere come vanno le cose. Questo è l’obiettivo di questo momento".