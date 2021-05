Roma, Kluivert e quell'incrocio con Mourinho che può diventare realtà dopo 4 anni

Justin Kluivert potrebbe essere uno dei giocatori più felici dell'approdo di Mourinho sulla panchina della Roma. L'attaccante figlio d'arte, rientrerà nella capitale dal prestito al Lipsia e si troverà a Trigoria il tecnico che nel 2017, dopo la sconfitta dell'Ajax contro il Manchester United, gli confidò che avrebbe tanto voluto portarlo con sé in Premier League. Le cose non andarono così e alla fine l'olandese arrivò in giallorosso, ma ora, la possibilità di incrociare lo Special One, potrebbe presto diventare realtà. A riportarlo è Il Corriere della Sera.