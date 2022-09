Roma ko contro l'Atalanta: i calciatori non parleranno su indicazione della società

Non ci saranno dichiarazioni da parte di calciatori della Roma dopo il ko di stasera della squadra giallorossa in casa contro l'Atalanta: per scelta della società, i giocatori non parleranno ai microfoni di DAZN nè in mixed zone, stando a quanto rivelato proprio dall'emittente.