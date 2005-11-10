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Roma, un ko con più demeriti di Gasp o meriti di Mou? Il commento degli ospiti

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Daniele Petroselli
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Daniele Petroselli
Oggi alle 17:15Serie A
15.10.2026 17:15Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Dal 3-1 al clamoroso 3-4: la Roma cade in casa contro il Real Madrid e alla radio di Tuttomercatoweb.com ci si chiede se siano più colpe di Gasperini o i meriti di Mourinho.

Stefano Impallomeni: "I demeriti di Gasperini non li vedo, bravo Mourinho che ha fatto alcuni spostamenti e ha inserito Endrick. Gasp cosa può fare nel gestire mentalmente il finale? Lì l'allenatore incide pochissimo".

Paolo Poggi: "Va premiata l'intuizione di Mourinho nelle sostituzioni, anche se i meriti vanno ai giocatori che hanno interpretato quei minuti in maniera perfetta. In partite come queste sono i calciatori e le giocate individuali a fare la differenza".

Chiara Zucchelli: "Vedo dei meriti di Mourinho, ma anche tanti demeriti dei giocatori, più che di Gasperini. Credo ci siano stati dei momenti e delle situazioni di gioco dove il gol non puoi prenderlo. Non vedo tanti demeriti dell'allenatore, i giocatori sono quelli".

Paolo Paganini: "Più demeriti di Gasperini. E' vero che il Real Madrid fa entrare giocatori di livello, i cambi del Real fanno la differenza, ma non puoi prendere tre gol da calcio d'angolo a difesa schierata".

Francesco Bonfanti: "Colpa dei giocatori. Non puoi prendere tre gol da angolo. Tre palloni in area piccola non possono essere tre gol. Uno ok, ma gli altri no. Vuol dire che sei poco concentrato e convinto di poterla portare a casa. E certe cose in Champions le paghi care".

Fabrizio Ferrari: "Sono più colpe dei giocatori in campo, sai quando entri che posizione avere. Non credo che Gasp gli abbia detto di mettersi così sugli angoli. Su certe palle ci devi arrivare prima tu. Poi quando uno va male, magari cominci ad avere paura".

Enzo Palladini: "Mourinho ha alle spalle una panchina con elementi importanti. Si è fatto prendere grandi giocatori. Poi Mou ha perso un po' di carica, ma con quei giocatori i risultati li fa lo stesso. Tatticamente non è mai stato un genio".

Mauro Milanese: "E' brutto quando prendi tre gol su angolo la Roma. Non vorrei che sia questo problema che cancella la prestazione col Real. Tre calci hanno cambiato le sorti".

Giuliano Giannichedda: "Questa tornata di coppe ha visto uscire meglio però la Roma, che ha fatto una grande partita. Poi non puoi permetterti di prendere tre gol su palla inattiva. La Roma ne esce rafforzata da questo turno, le altre no. Rimane che hai giocato alla pari con il Real per i giallorossi. Sui gol presi ci si può lavorare". 

Massimo Brambati: "Mi dispiace per Gasperini. Io oggi guardo l'aspetto positivo, anche se nei calciatori rimangono quei minuti finali. Le responsabilità della difesa? Nelle parole di Gasperini leggo che ha detto che si sono paralizzati. Il verbo utilizzato ogni tanto si usa. Forse paralizzato dalla paura di vincere?".

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