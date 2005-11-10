Giusy Moraca e Irene Santi sono due delle novità, assieme a Gaia Distefano, nelle convocazioni del ct Andrea Soncin per le due gare che vedranno l’Italia Femminile affrontare la Finlandia per un posto nella prossima Coppa del Mondo in Brasile.

Moraca: “Emozione indescrivibile, sappiamo cosa fare”

La centrocampista offensiva del Como arriva a vestire l’azzurro per la prima volta a 32 anni e a dieci di distanza dall’esperienza con l’Under 23 e ai microfoni di Rai Sport non nasconde l’emozione: “ Ovviamente per me è un’emozione indescrivibile: voglio godermi al massimo ogni attimo, sperando di poter dare una mano dentro e fuori dal rettangolo di gioco. - spiega Moraca guardando poi alla sfida - Sappiamo cosa c’è in palio e cosa fare. Con la Finlandia sarà uno step fondamentale per tutto il movimento”.

Santi: “Grande orgoglio, sono emozioni uniche”

Ai microfoni di Vivo Azzurro ha parlato invece Santi, centrocampista classe ‘99, che si è soffermata sulla prima in Nazionale dopo essere stata anche capitana dell’Under 23 in passato: “Questa convocazione è motivo di grande orgoglio. Sto vivendo emozioni uniche e una soddisfazione enorme anche pensando al percorso che ho fatto, che non è sempre stato agevole. - conclude la calciatrice dell’Inter - Sono certa che condividere lo spogliatoio con calciatrici così forti mi permetterà di migliorare tanto”.