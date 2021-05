Roma, Kumbulla: "Avrei voluto dare di più alla squadra. Derby? Lo viviamo con ansia"

Marash Kumbulla, centrale della Roma, parla così alla tv ufficiale dopo il ko contro l'Inter di stasera: "Nel secondo tempo abbiamo avuto delle occasioni, ma ci è mancato il gol. Quando sbagli con certe squadre poi paghi e il risultato non è quello che volevamo. Cerchiamo comunque di andare avanti e migliorare".

Dove siete andati in difficoltà?

"Loro sono fortissimi nelle ripartenza, potevamo fare meglio soprattutto sui gol subiti, ma dobbiamo guardare i nostri errori per migliorare”.

Il bilancio della tua stagione?

“Avrei voluto dare di più alla squadra, ma essendo alla prima esperienza fuori da casa, con un club così grande, penso sia positivo. Per la squadra, potevamo fare di più”.

Il derby?

“Lo viviamo con molta ansia, non vediamo l’ora di scendere in campo, soprattutto dopo l’andata in cui abbiamo sbagliato. Vogliamo vincere il derby per i tifosi che ci guardano da casa”.