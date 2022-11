Roma, l'ammutinamento di Karsdorp prosegue: il club capirà che tipo di sanzione comminare

Rick Karsdorp ha scelto lo scontro frontale con la Roma non presentandosi per due giorni consecutivi a Trigoria dopo la convocazione di domenica. Oggi la squadra partirà il Giappone senza l’olandese, scrive Il Tempo, rimasto ad Amsterdam con la famiglia: una scelta che avrà ripercussioni disciplinari gravi per l’olandese che continua a non presentarsi sul luogo di lavoro. La Roma nei prossimi giorni capirà che tipo di sanzione comminare all’olandese.