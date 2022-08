Roma, l'arrivo di Camara sblocca le uscite: oltre al Torino anche il Lecce su Diawara

Con l'arrivo imminente di Camara dall'Olympiacos, la Roma ha sistemato il centrocampo e può concentrarsi sulle uscite negli ultimi giorni di mercato. Uno dei nomi in tal senso è ancora quello di Amadou Diawara, centrocampista che oltre al Torino piace anche al Lecce: le due società stanno ragionando sulla base di un prestito con diritto di riscatto e una buona fetta dell'ingaggio pagato proprio dalla società della famiglia Friedkin, anche se il giocatore non ha ancora dato il proprio via libera.