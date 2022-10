Roma, l'ex Pruzzo: "Abraham fortissimo, quando si sbloccherà tornerà a fare gol con continuità"

vedi letture

Roberto Pruzzo, ex bomber della Roma, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport: "Abraham e Belotti insieme? Io ai miei tempi lo facevo con Graziani e Voeller, quindi penso proprio che possano farlo anche loro. Non credo che Abraham abbia sofferto psicologicamente l'arrivo di Belotti. L'inglese è fortissimo, è solo una questione di momenti. Non appena si sbloccherà tornerà a fare gol con continuità. La squadra crea occasioni, ma poi sbaglia troppo vicino alla porta. Alla fine c'è il rischio di pagarla".