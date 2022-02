Roma, la luce in fondo al tunnel: Spinazzola può rientrare in campo a fine marzo

Lo scorso luglio la lesione al tendine di Achille. Adesso Leonardo Spinazzola inizia ad intravvedere la luce in fondo al tunnel. Il terzino della Roma, riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, si è sottoposto alla prima giornata di test e controlli per verificare le condizioni e, se tutto dovesse andare per il verso giusto, potrebbe riprendere la preparazione nei prossimi giorni. A questo punto ci vorrà circa un mese per smaltire il tutto con il rientro in una gara ufficiale fissato per fine marzo.