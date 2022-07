Roma, la mossa di Mourinho per convincere Dybala: telefonata diretta alla Joya

Tuttosport racconta che per arrivare a Paulo Dybala, svincolato dalla Juventus lo scorso 30 giugno, la Roma si è lanciata in un gesto definito dal quotidiano "clamoroso", una telefonata in prima persona dell'allenatore Jose Mourinho all'argentino, una chiacchierata amichevole per testimoniargli la sua vicinanza e magari sondarlo per il futuro.