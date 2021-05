Roma, le big restano uno scoglio e ora arriva il derby. In attacco dubbio Dzeko

Centottanta minuti separano la Roma dal termine della stagione per un finale più simile a un’agonia che altro. La debacle di Manchester ha spezzato ogni sogno di fine anno, rompendo prematuramente il rapporto con Fonseca e regalando a proprietà e tifosi una squadra spesso è finita sul banco degli imputati per l’atteggiamento messo in campo. La sconfitta con l’Inter poi, non che ce ne fosse bisogno, ha certificato il fallimento del progetto Fonseca: bello con le piccole (nemmeno tutte) e disastroso con le big del campionato. Le prime avvisaglie arrivavano già lo scorso anno con soli tre successi contro le squadre migliori della Serie A e il dato è stato confermato anche nella stagione corrente. Quattro punti conquistati su 33 a disposizioni contro le prime sei della classe, nessuna vittoria e il rischio di confermare questo trend anche sabato con la Lazio è reale. Se la Roma dovesse cadere anche nel derby diventerebbe l’anno peggiore da quello dei quattro allenatori (2004-05) per rendimento con le big. Dati incontrovertibili e che rendono il lavoro di Mourinho della prossima stagione ancora più difficile. La squadra andrà ricostruita, motivata e svegliata dal torpore degli ultimi due anni. Prima di salutare, però, Fonseca vuole provare a regalare una scossa. I tifosi giallorossi una settimana fa sono stati a Trigoria per ribadire quanto ci tenessero ai match con Inter e Lazio. Se con i nerazzurri è andata male, la speranza è che la squadra possa dare tutto contro i biancocelesti. Il tecnico portoghese dovrà sciogliere anche un paio di dubbi di formazione. Il primo relativo all’attacco con Mayoral comunque in vantaggio su Dzeko essendo rimasto in panchina per tutti e novanta i minuti del match con l’Inter L’altro è legato alla difesa. Il rientro di Ibanez consente a Fonseca di tornare a 3 con Kumbulla e Mancini, ma una soluzione potrebbe essere anche quella di rimanere a quattro alzando quest’ultimo a centrocampo. Mosse che studierà nelle prossime ore, proprio come Mourinho sta facendo sulla rosa della Roma in vista della prossima stagione.