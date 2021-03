Roma, Mayoral dal 1'. Marani: "Utile, ma non è il centravanti da cui ripartire"

La Roma va in campo in Europa League con Borja Mayoral dal 1’. Ma il centravanti continua a essere tema di discussione: “Mi sembra in fase di regresso, rispetto a quando aveva avuto un exploit - dice Matteo Marani dagli studi di Sky- mi pare che le gerarchie siano ridisegnate. Oggi Fonseca aspetta Dzeko per la partita contro il Napoli. Penso che continui a esserci una certa differenza: Mayoral è utile, ma non è il centravanti da cui puoi ripartire. C’è un problema abbastanza grande sull’attacco: la Roma deve scegliere l’attaccante del futuro, mi sembra il tassello che manchi”.