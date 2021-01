Roma, Mayoral: "Sono stati giorni difficili, adesso vogliamo vincere per ritrovare fiducia"

La Roma torna in campo per sfidare lo Spezia e mettersi alle spalle il derby perso. A pochi minuti dal match ha parlato Borja Mayoral che ha dichiarato, ai microfoni di Rai Sport, la sua voglia di rivincita: "Veniamo da una partita molto difficile, sono stati giorni difficili per noi. Adesso abbiamo un'altra partita per vincere e ritrovare fiducia. Vogliamo vincere", le parole dell'attaccante.