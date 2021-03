Roma, Mirante può tornare titolare a Firenze: Pau Lopez paga le incertezze di ieri

Antonio Mirante potrebbe ritrovare il posto da titolare nella sfida contro la Fiorentina di mercoledì: secondo quanto rivelato da Sky, il portiere ex Parma e Juve dovrebbe essere la scelta di Fonseca per la sfida ai viola, con Pau Lopez nuovamente escluso per le incertezze mostrate nella sfida contro il Milan. Sul banco degli imputati in particolare il rilancio corto che ha consentito a Rebic la rete del 2-1, la giocata che ha deciso la sfida dell'Olimpico di ieri sera.