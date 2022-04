Roma, Mkhitaryan a rischio per il ritorno? Mou: "Per chiedere il cambio in una gara così..."

José Mourinho, raggiunto da Dazn, ha commentato l'1-1 tra la sua Roma e il Leicester nella semifinale di andata di Conference League: "Vediamo che succede nella seconda partita, però giocare una finale a Roma, non a Tirana, giovedì prossimo, è bello ed è una motivazione extra. È lì che si deciderà chi andrà in finale, il risultato di oggi si può dimenticare e non ha nessun interesse. Il gol fuori casa non ha significato, è una partita dura per noi e dura per loro: sono convinto che la gente a Roma si molto carica per la gara di giovedì, io no. Io ho una partita da giocare domenica, il Leicester non ha niente da raggiungere in campionato, noi sì".

Cosa vi siete detti con Rodgers a fine gara?

"Lui sa che è duro per loro e noi sappiamo che è dura per noi. Giocheremo il ritorno di una semifinale, sarà dura per tutti".

Sul campo potrete rischiare di più al ritorno in casa?

"Vediamo".

Mkhitaryan come sta?

"Non lo so, però Miki per uscire da una partita di questo livello le notizie non sono sicuramente buone".