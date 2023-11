Roma, Mourinho ha portato 70mln di euro: più dei trofei, ecco la vera eredità che lascerà

Il calcio non vive più solo di amore al giorno d'oggi, ma anche di ricavi e di incassi. È il nuovo che avanza, la modernità che prende il sopravvento sul sentimento. José Mourinho ha avuto il merito di sovvertire in parte questa tendenza perché, come ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport, dal 2021, cioè da quando siede sulla panchina della Roma, la società giallorossa ha incassato 70 milioni di euro dallo stadio tra biglietti e abbonamenti venduti.

Lo Special One ha contribuito in maniera importante a tutto questo, anche se non è il solo. Va detto che la dirigenza acquistando giocatori del calibro di Paulo Dybala e Romelu Lukaku ha aumentato l'entusiasmo, così come Tammy Abraham. I romanisti - scrive il quotidiano - non sono più considerati clienti, ma parte di qualcosa di importante. Forse più dei trofei, questa è la vera eredità che lascerà Mourinho.