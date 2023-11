Roma, Mourinho sulla vittoria con l'Udinese: "Non male l'allenatore con i suoi cambi..."

vedi letture

Ai microfoni di Roma TV, José Mourinho ha commentato con una critica lucida la sfida vinta dalla sua squadra contro l'Udinese: "Non doveva esserci una reazione, dovevamo chiuderla nel primo tempo. Poi nel secondo ci è sembrata troppo semplice per non chiuderla, ma se hai un momento di poca concentrazione rischi di rimettere in gioco l'avversario. Poi sì, c'è stata una reazione fantastica e un pubblico fantastico, un allenatore non male con i cambi... I giocatori sono entrati in campo con l'atteggiamento giusto. Sono felice per i punti, ma io non devo stare né in paradiso né inferno e io non lo sono".

Bene l'apporto di chi è entrato...

"Ottima panchina, con belle soluzioni. Non ho neanche fatto entrare Belotti, Aouar... Potevo guardarla e sapere di avere tanto materiale da mettere in campo".

Vincere aiuta a vincere?

"Sì, per me potevamo vincere anche contro la Lazio... Ora pensiamo all'Europa League, vogliamo qualificarci e provare ad arrivare primi".