Roma, Mourinho: "Viña ha voglia di giocare, giovedì giocherà invece Calafiori"

Ancora ai microfoni di Dazn, il tecnico della Roma José Mourinho ha parlato dello schieramento da titolare da parte del terzino uruguayano Viña."Noi ci fidiamo di lui, le sue sensazioni sono importanti e abbiamo fatto tutto il possibile per farlo recuperare in queste 36 ore. Ha voglia di giocare, se tutto va bene per noi e per lui non giocherà giovedì facendo spazio a Calafiori in Conference League".