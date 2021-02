Roma, non è più un caso: solo tre punti contro le squadre da Champions per Fonseca

Tante prove escludono la coincidenza. Ieri la Roma di Paulo Fonseca è caduta sotto i colpi della Juventus, 2-0 a Torino: al netto della sottile discussione su chi abbia giocato meglio o peggio, il risultato è stato netto. Rimandata la vittoria contro una grande del nostro campionato: sin qui, nei confronti con le avversarie attualmente piazzate in zona Champions, la formazione giallorossa ha raccolto appena tre punti, frutto di altrettanti pareggi contro Juve, Milan e Inter, in sette partite di campionato disputate. Troppo poco, per puntare a essere considerata una grande come l’attuale quarto posto pure legittimerebbe.