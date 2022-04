Roma, occhi sul Bayern Monaco: per il centrocampo del futuro piace Marc Roca

vedi letture

Nome nuovo per il centrocampo della Roma del prossimo anno. Secondo l'edizione tedesca di Sky Sport la società giallorossa nelle ultime settimane avrebbe nuovamente chiesto informazioni per Marc Roca del Bayern Monaco. Lo spagnolo, già nel mirino di Tiago Pinto durante la scorsa sessione invernale, è obiettivo giallorosso per giugno, con la concorrenza più forte che arriva da parte del Betis Siviglia. Per il momento il Bayern ed il giocatore non vogliono ascoltare eventuali offerte, rimandando il tutto a fine stagione, ma tutto lascia pensare che eventualmente il giocatore si muoverà solo con la formula del titolo definitivo.