Roma, oggi allenamento, poi 4 giorni di riposo: lunedì la ripresa a Trigoria

L'allenamento di oggi e poi quattro giorni di riposo. Questa la decisione di Jose Mourinho in merito alla sua Roma, che riprenderà ad allenarsi a Trigoria nella giornata di lunedì, in vista della prima gara di campionato dopo la sosta in programma per sabato 5 febbraio contro il Genoa all'Olimpico.