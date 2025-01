Roma, Paredes: "Nulla di casuale, così non andiamo avanti. Questa prestazione fa male"

Leandro Paredes, centrocampista della Roma, si è così espresso ai canali ufficiali del club giallorosso al termine della partita di Europa League persa 1-0 sul campo degli olandesi dell'AZ di Alkmaar: "Fare questa prestazione fa male, perché venivamo da prestazioni molto molto buone, ma bisogna continuare, bisogna pensare a migliorare le cose che non facciamo bene, perché il problema delle ripartenze è un difetto e bisogna migliorarla".

Cosa succede in queste partite in campionato? Sembra esserci un altro modo di vivere la gara, è casualità?

"No, non è casualità. Bisogna migliorare, bisogna pensare a quello che non si sta facendo bene e metterlo a posto, perché così non va bene, così non andiamo avanti".

C'è subito una partita, bisogna recuperare forse più di testa.

"Sì, sì, anche fisicamente. Abbiamo una partita molto molto vicina, quindi da domani pensiamo alla prossima".